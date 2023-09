Felicity Hayward, l’influenceuse qui milite pour les femmes de toutes tailles dans les défilés de mode.

Felicity Hayward ne ratera aucun défilé de la Fashion Week de Londres, qui a démarré vendredi : elle va observer chaque mannequin et compter sur les podiums le nombre de femmes rondes. Car pour cette influenceuse si fière de ses formes, la beauté n’a simplement pas de taille.

Ses débuts dans la mode remontent à 2012 quand, à sa grande surprise, elle a été repérée à Londres par un photographe connu. Mannequin en taille XXL, elle a multiplié les campagnes de pub mais s’est aussi fait connaître pour ses prises de position sur la représentation des femmes dans la mode.

Sur les réseaux sociaux, ses hashtags #selflovebringsbeauty ("l’amour de soi apporte la beauté") et plus récemment, #includingthecurves ("inclure les rondeurs") ont cartonné. Sans oublier son livre, au titre explicite, sorti en 2022 : "Mes fesses ont-elles l’air grosses là-dedans ?" ("Does my butt look big in this : a body positivity manifesto"), avec en couverture, une photo d’elle dans une robe léopard moulante.