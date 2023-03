Félicien Bogaerts parle de la place des jeunes dans les médias

Félicien Bogaerts présente "Plan Cult" chaque samedi soir sur La Trois. Il était l'invité de David Barbet dans l'émission "Le 6-8" sur La Une.

Le présentateur de 26 ans parle de l'exposition médiatique que peut avoir la culture dans les médias et sur les antennes de la RTBF : "C'est essentiel d'avoir des vitrines comme Plan Cult pour le monde culturel. Il n'y a plus beaucoup d'émissions qui peuvent parler des arts populaires mais aussi des arts moins populaires. On peut parler de Christian Clavier mais aussi d'un peintre ou d'une chorégraphe. C'est un cercle vertueux pour les artistes. Dans Plan Cult, on se balade, on va voir des musées."

On pourrait espérer voir plus de jeunes pour raconter la réalité des jeunes d'aujourd'hui

Félicien Bogaerts a commencé dans les médias à l'âge de 16 ans. Il prend la parole concernant la place des jeunes à la télévision :

"D'une manière générale, la frilosité à la télévision n'est pas une question d'âge mais un enjeu global. Les chaines prennent un risque quand elles mettent des moyens financiers. Ce n'est jamais simple de se lancer dans quelque chose de nouveau. On pourrait espérer voir plus de jeunes pour raconter la réalité des jeunes d'aujourd'hui."

