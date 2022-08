Felice Mazzu va retrouver l’Union : "un moment riche en émotions parce que j’ai passé deux de mes plus belles saisons comme entraîneur"

Un derby, cela a toujours une saveur particulière mais celui de ce dimanche entre l’Union et Anderlecht le sera encore plus. Quatre mois après son départ, Felice Mazzu s’apprête à retrouver son ancienne équipe. Les retrouvailles s’annoncent spéciales tant le départ de l’ancien coach à succès des Saint-Gillois a fait jaser.

Il y a encore quelques mois, Felice Mazzu était acclamé par les supporters de l’Union avec lesquels il chantait et dansait. Mais après son départ dans des conditions houleuses qui plus est pour le rival anderlechtois, pas sûr que le technicien carolo reçoive le même accueil. "Peu importe l’attitude du public, je pense que je la respecterai parce que les supporters ont été tellement chaleureux pendant deux ans que je peux comprendre si leur attitude est différente" explique le nouvel entraîneur anderlechtois. "En termes d’opposition, il s’agira d’un moment comme un autre. Mais ce sera aussi un moment riche en émotions parce que j’ai certainement passé deux de mes plus belles saisons de ma carrière comme entraîneur professionnel" poursuit le Carolo.

Car c’est à l’Union que Felice Mazzu s’est refait après un passage raté à Genk. Le Carolo a connu deux saisons exceptionnelles avec un titre de champion en Division 1B et un titre de vice-champion en D1A la saison passée. Durant sa période jaune et bleue, Mazzu a réalisé des exploits avec des joueurs inconnus à l’époque ou, comme lui, revanchards. Il était parvenu à imposer sa griffe et son style de jeu. Une identité bien ancrée que poursuit son successeur Karel Geraerts. "Je travaille dans la continuité. Sportivement, je continue sur la même voie parce que j’y crois" détaille le nouveau T1 unioniste. "Je suis au club depuis trois ans et j’ai participé à l’installation du projet ici à l’Union. J’y crois et c’est pour cela que je continue. Je suis surtout content de revoir Felice parce que le respect que nous avons mutuellement l’un envers l’autre est énorme."

Arrivé suite au départ de Vincent Kompany, Felice Mazzu connaît des débuts de rêve à la tête des Mauves. Il vient de qualifier le Sporting pour la phase de groupe d’une Coupe d’Europe pour la première fois depuis quatre ans. "On voit quand même une différence dans leur manière de jouer par rapport à la saison passée" analyse l’ancien adjoint du coach carolo. "Mazzu est en train de réinstaller à Anderlecht la culture de la gagne qui avait un peu disparu dans le passé mais qui a toujours été importante pour le club. Tout doucement, il commence à de nouveau insuffler cette culture."

L’élève Geraerts aura à cœur de battre son ancien mentor et de faire perdurer l’invincibilité unioniste face au rival anderlechtois. Ce derby des retrouvailles coïncidera également avec le 300e match de Felice Mazzu en championnat comme entraîneur.