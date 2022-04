Felice Mazzu (Union) : "On a été presque parfait en 2e période... remporter la phase classique, c'est énorme !"

"Notre première période aujourd'hui, c'était un peu bizarre, assez fermé. On a eu du déchet, on a commis pas mal d'erreurs techniques. On gère aussi très mal une phase arrêtée et le Standard revient au score. On a été presque parfait en deuxième mi-temps. Dans l'organisation, dans la volonté d'aller vers l'avant et de jouer avec humilité et simplicité. Ca a manqué en première période. On devait élever notre niveau, ce n'était pas digne d'une équipe qui veut remporter la phase classique. On devait redevenir ce qu'on était au début du projet : des gars qui ont faim, qui viennent de loin et qui sont revanchards. Les blessés ? Teuma est gonflé au niveau du genou. C'est un coup direct, ça ne devrait pas être trop grave. Même chose pour Van der Heyden, il a ressenti une gêne, il n'a pas voulu prendre de risques", a aussi indiqué l'entraineur unioniste.

Et de conclure : "Notre prochain objectif, c'est de finir cette phase classique avec un succès contre le Beerschot afin de garder cinq unités d'avance sur les poursuivants. On a un peu transformé ce que j'ai dit dans la presse : on ne joue pas pour être champion, on joue pour avoir de l'ambition. L'ambition, c'est de vouloir gagner chaque match en prenant du plaisir. On verra bien à la fin. Si on gagne chaque match, on sera champion."