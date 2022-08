Felice Mazzu, très satisfait après la victoire d'Anderlecht : "On s'améliore dans notre philosophie de jeu"

Le Sporting d’Anderlecht s’est imposé avec la manière sur la pelouse de Saint-Trond (0-3) ce dimanche après-midi. Une victoire qui fait grandement plaisir à Felice Mazzu.

"On s’améliore dans la philosophie qu’on essaye de mettre en place. On s’améliore aussi dans la structure et dans l’organisation défensive. Notre bloc a vraiment bien travaillé. On a gardé le zéro derrière et mis trois buts, je pense qu’il y a de l’amélioration", a confié le coach anderlechtois au micro d’Eleven.

Autre satisfaction : le trio du milieu de terrain. Avec un Adrien Trebel positionné en 6, juste derrière Lior Refaelov et Yari Verschaeren, très en jambes cet après-midi, les Mauves ont surclassé l’entrejeu adverse. "C’est la position préférée de Trebel. On en a discuté ensemble. Cette une position où il doit relayer, transmettre les ballons mais aussi récupérer. Il fait ce qu’il doit faire. Avoir Trebel en 6 nous permet d’avoir une bonne possession à certains moments", a poursuivi Mazzu.

Auteur d’une très belle première période, le Sporting a néanmoins reculé en 2e mi-temps. "On en avait pourtant parlé à la pause. On ne voulait pas protéger le 0-2. On voulait essayer de continuer à jouer comme en 1ère mi-temps, avoir une bonne possession et se créer des espaces. Mais les Trudonnaires ont mis la pression. Il ne faut pas oublier que c’est une équipe qui était invaincue depuis 12 matches", a-t-il conclu.