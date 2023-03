Felice Mazzù sur le Gril : "Je voulais rester à l’Union, mais le club ne m’a rien proposé de sérieux…"

PAPIER 2 : DIEU (Son visage devient sérieux) " Oui, je suis croyant, mais pas pratiquant… Je suis croyant car j'ai été élevé dans cette culture-là, dans ce système-là (sic). Donc, oui, je prie souvent. Je prie quand je vais voir ma Maman au cimetière et que je lui parle. Alors, oui, malgré Dieu, je ne m’explique pas la misère et l’injustice qui dominent notre monde… Il faudrait demander à un historien… (sic) Mais quand on croit en quelqu’un ou quelque chose, il ne faut pas y croire par opportunité, mais pour espérer le bien, tout simplement. La mort ? Oui, j’ai peur de la mort… (Silence) J’ai peur de la mort car il y a tant de choses à faire de notre vivant et qu’on n’en a pas toujours le temps… Et en avançant dans la vie, on ne sait plus le faire parce qu'on prend de l'âge… et il y a des regrets. (Pause) Avoir vu ma Maman partir fait que j’ai encore plus peur de la mort. La réincarnation ? On va dire que j’y crois puisque je parle toujours avec ma Maman… "

PAPIER 3 : PENSION (Il éclate de dire) " D’abord, je voudrais dire à ceux qui nous dirigent que les pensions en Belgique sont très petites… (clin d’œil) Vous savez, en 11 ans de carrière comme coach professionnel, vous ne mettez pas beaucoup d’argent de côté… (sic) On n'a pas des salaires mirobolants, même si vous les journalistes, vous dites le contraire... (Sourire) Après, j’avoue que c’est quand même mieux que prof de gym… Mes années à l’école m’ont quand même appris beaucoup sur le plan pédagogique : j’ai commis des erreurs et j’ai pu les corriger. Et puisque vous me posez la question, c'est évidemment bien plus facile de gérer une classe d'écoliers, où il n'y a pas d'objectif financier ou de carrière, que des footballeurs professionnels de 25 ans (Il grimace). Le prof de gym, son seul rôle est de faire bouger les élèves, pour leur donner de l'énergie positive, les faire transpirer et les amuser. Certainement pas pour leur donner un objectif de carrière… Comment je vois ma retraite ? Euh… sûrement pas en faisant du bricolage ou du jardinage… (rire) Quand je serai pensionné, je partirai en vacances. Il y a tellement de choses à faire. Non, la pension ne me fait pas peur du tout ! J’ai 57 ans depuis quelques jours, mais tant que j’aurai la passion, je continuerai ! Oui, même si j’ai 85 ans… " (clin d’œil)