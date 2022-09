Felice Mazzu sur la potentielle crise à Anderlecht : « Mon problème principal, ce n’est pas ce qui se passe autour de moi »

Pour la 4e fois de suite, Felice Mazzu s’est présenté au micro de la Pro League après un nouveau match sans victoire du Sporting. Battu 2-1 par Westerlo, le coach des Mauves a retenu la volonté affichée par ses joueurs : " Je pense que les joueurs ont envie de bien faire mais malheureusement on ne fait pas toujours les bons choix et on a beaucoup de déchets en possession de balle alors que c’est une des grandes qualités d’Anderlecht. A côté de cela, on a été surpris en transitions. On ne met peut-être pas assez d’intensité dans les courses de reconversion mais en tout cas, j’ai envie de dire que ce n’est certainement pas dû à un manque de volonté. On s’est battu jusqu’au bout, on a égalisé et peut-être que le manque d’expérience fait qu’on a tout mis devant et du coup créé des espaces pour la transition de Westerlo. "