Felice Mazzù : "Sur ce que l’on a montré durant la phase régulière, on mérite d’être champions !"

Après avoir remporté la phase régulière de la compétition, l’Union Saint-Gilloise va entamer les champions playoffs avec un statut hybride et inédit celui de favori/outsider… Beaucoup d’observateurs prévoient un essoufflement de l’équipe de Felice Mazzù qui, en sa qualité de promu inexpérimenté, ne résisterait peut-être pas à la pression engendrée par ces 6 matches "vérité". L’entraîneur des Bruxellois n’en a cure, il sait que son équipe peut réaliser quelque chose de grand face aux "Grands" de notre championnat. Le stage en Espagne a aussi été l’occasion pour le groupe de se retrouver et d’évacuer toute forme de pression superflue. L’occasion de faire le point avec le technicien des "jaune et bleu" à quelques heures du coup d’envoi Champions' playoffs et de la venue d’Anderlecht dimanche à 18h30.

Quelle est la clé de la réussite en playoffs ?

Il faudrait poser la question à ceux qui ont l’habitude de gagner des titres. Moi, je n’ai participé qu’à des PO à 6 et donc l’approche, ici, sera bien différente. Plus sérieusement, tout est important. Il faut de la justesse tactique et technique dans les choix, l’organisation, dans le mouvement. Bref, des aspects qui dépendent du football. Mais à côté de cela, je pointerais principalement l’aspect mental. Il y a une gestion à avoir par rapport à l’adversaire et aux nouveaux objectifs. La gestion de la pression sera importante. On a pu le constater lors de la finale de la Coupe de Belgique où deux grandes équipes se sont affrontées. Et au final, ce n’est pas l’aspect footballistique qui est ressorti mais plutôt l’aspect mental.

Dans quel état d’esprit abordez-vous ces playoffs ?

Nous sommes sereins. Notre objectif est d’apprendre. On ne s’est pas fixés d’objectif autre que gagner le plus de matches possibles… On verra en avançant dans la compétition, ce que l’on pourra éventuellement aller chercher.

Comment avez-vous préparé vos joueurs durant le mini-stage ?

C’était comme un team building. Je voulais qu’on soit ensemble. Que mes joueurs restent ensemble et réapprennent à vivre ensemble sur et en dehors du terrain.

Avoir battu Anderlecht à deux reprises cette saison, cela vous procure-t-il un avantage ? Un sporting qui en plus vient de perdre la finale de la Coupe…

Non, je ne pense pas. La Coupe est un autre contexte, une compétition différente des playoffs. De plus, Anderlecht a bien évolué depuis que nous les avons affrontés. En début de saison, il y avait moins de certitudes au niveau de son onze de base. Depuis, les joueurs ont pris de l’expérience, il y a plus de fluidité et des automatismes.

Cependant, nous devons avoir en tête que nous sommes capables de les battre puisqu’on l’a déjà fait deux fois. Mais je suis certain que Vincent Kompany aura trouvé les bons mots pour remotiver son équipe. Une équipe qui regorge de qualités dans tous les secteurs de jeu.

Durant le stage, avez-vous insisté sur les causes de l’absence de résultats, de victoires, à domicile ?

On a insisté sur les raisons pour lesquelles on n’a pas été suffisamment bons face au but. Et encore, uniquement à domicile car à l’extérieur, on a gagné 1-4 au Standard et battu le Beerschot 5-0 ! (il rit) D’ailleurs, Deniz Undav m’a demandé si on pouvait lui attribuer les buts ! Plus sérieusement, je pense que quand vous faites face à une situation plus délicate comme le manque de victoires à domicile, plus vous insistez, plus vous allez provoquer des problèmes chez les joueurs !

Et donc, j’ai juste tenté de leur expliquer pourquoi, nous n’avons pas converti nos occasions. Sans doute par manque de concentration, de détermination… Nous n’avons pas marqué car on n’a pas réalisé le bon geste ou la bonne action mais pas parce qu’on n’est moins performants à la maison.