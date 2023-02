Felice Mazzu soulagé après la victoire face à Saint-Trond : "On peut désormais être plus serein par rapport au maintien"

Le Sporting de Charleroi a pris son temps mais s’est finalement imposé face à Saint-Trond ce dimanche (1-0), lors de la 27e journée de Pro League. Une victoire "importante" pour plusieurs raisons selon Felice Mazzu, entraîneur carolo.

"On a pris du temps car on avait la deuxième meilleure défense de Belgique en face (la troisième en réalité, derrière l’Antwerp et Genk, Ndlr). C’est une équipe très solide, bien organisée. C’était difficile de trouver des espaces. On n’a pas mis assez d’intensité dans les 25 premières minutes mais après la demi-heure, on a été plus dans l’impact. Cette victoire est méritée au vu des occasions qu’on s’est créées", a expliqué Mazzu au micro d’Eleven.

Ces dernières semaines, le coach belge n’a cessé de répéter que le premier objectif de Charleroi restait le maintien. Avec cette victoire, voilà Mazzu plus soulagé : "C’est une victoire importante pour le classement. On peut désormais être plus serein par rapport au maintien. C’est aussi une victoire importante mentalement pour les joueurs, car le week-end passé on n’avait pas été bons face à Ostende (0-0). On garde aussi le zéro derrière, c’est notre 3e clean sheet consécutive. Le groupe progresse".

Avec 35 points, les Zèbres, 10e, comptent désormais 12 points d’avance sur Zulte Waregem, 16e et peuvent désormais regarder vers le haut. Le top 8 est encore accessible pour des Carolos qui ne sont plus qu’à deux petits points du top 8.