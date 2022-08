Felice Mazzu : "Si Amuzu valait 8M d’euros avant la rencontre, il en vaut peut-être 16 avec son doublé"

Le Sporting d’Anderlecht s’est facilement imposé face à Seraing (3-1) ce dimanche à l’occasion de la troisième journée de Pro League. Un résultat acquis avec la manière pour les Mauves, en tout cas en ce qui concerne la première mi-temps.

"Notre première période a été presque parfaite", a d’emblée confié Felice Mazzu au micro de notre journaliste Lancelot Meulewaeter. "En 2e mi-temps on a peut-être été trop dans la gestion. On a trop reculé mais on sort d’un match de coupe d’Europe. On peut être contents de notre prestation".

Le coach anderlechtois s’est montré très impressionné par la performance de Lior Refaelov après la rencontre : "À 36 ans, pouvoir enchaîner les rencontres comme il le fait c’est extraordinaire. C’est un grand monsieur avec une grande carrière et il va nous apporter énormément cette saison". Noah Sadiki (17 ans), beaucoup plus jeune que l’Israélien, a lui aussi marqué des points : "Il est très jeune, très intelligent et s’adapte à différentes situations. Avec ce qu’il a montré aujourd’hui, on est très serein pour le futur".

Felice Mazzu a néanmoins souligné quelques points à améliorer : "On doit toujours faire mieux, dans tous les compartiments. Dans la connexion entre les deux attaquants, entre les flancs et les attaquants, entre les milieux axiaux. Nos défenseurs centraux doivent aussi mieux sortir et plus apporter offensivement. Mais ce qui compte c’est de voir les joueurs avec de l’envie".

Enfin, il a commenté la prestation de Francis Amuzu, double buteur et de plus en plus proche d’un départ à Nice. "Honnêtement je ne peux pas vous dire si c’était son dernier match avec nous. Tant qu’il est là et qu’il est concerné, il jouera. Avec son doublé il vaut peut-être 16 millions désormais", a-t-il conclu avec le sourire.