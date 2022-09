Felice Mazzu satisfait du point pris à Bucarest : "Cela va faire partie du processus de guérison"

Felice Mazzu a aussi décidé de modifier son animation défensive avec deux lignes de quatre en perte de balle. "L’idée était de se repositionner en deux lignes de quatre pour contrer leurs doubles flancs. Avec ce replacement, on a pu effectuer des deux contre deux plus haut sur les côtés."



Jan Vertoghen a lui dû retrouver ses réflexes d’arrière gauche. Et cela s’est plutôt bien passé puisqu’Anderlecht n’a pas encaissé. "J’ai déjà joué à cette place par le passé. J’ai tout fait pour aider l’équipe. On voulait presser plus et c’est plus facile à quatre. J’ai joué là (au back), mais on verra pour le futur. Ce n’était pas tranquille. Avec mon profil, c’est plus facile de jouer dans l’axe. Là, j’étais dans un grand espace face à des joueurs très rapides".



Seul bémol, le manque d’efficacité. "Je ne parlerai pas de manque de qualité. On manque peut-être encore un peu de confiance pour bien contrôler le ballon, le donner dans le bon espace. On a du travail, on le sait. Mais en même temps, je tiens à rester positif avec le groupe. Le groupe ne lâche pas même si tout n’est pas parfait", conclut Mazzu.