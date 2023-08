Felice Mazzu satisfait de la prestation des Zèbres face au Sandard : "S’il y a une équipe qui mérite de gagner, c’est Charleroi"

Dans les toutes dernières minutes de la rencontre, Charleroi a arraché le partage lors du choc wallon face au Standard (1-1).

Si les Zèbres ont évité la défaite, le coach Felice Mazzu estime que son équipe méritait mieux ce dimanche. "On a joué très haut durant la première demi-heure et en deuxième mi-temps. Très humblement, s’il y a une équipe qui mérite de gagner, dans le jeu proposé, dans les intentions et dans la mentalité d’aller vers l’avant, c’est Charleroi. Une défaite aurait été imméritée. Certes, on a ce penalty en fin de match mais je rappelle qu’on perd deux points contre OH Louvain à cause d’un penalty inexistant".

Avant de poursuivre. "Je veux féliciter mes joueurs pour la mentalité, pour l’engagement et pour avoir tenté offensivement. Oui, on a manqué d’efficacité. Notre point négatif, c’est qu’on manque de présence dans le rectangle. On doit se créer plus de situations quand on domine un match comme on l’a fait".

Le Sporting a terminé la partie à dix après l’exclusion de son capitaine Marco Ilaimaharitra suite à un mauvais geste sur Zinho Vanheusden. "Je ne suis pas déçu. Il sait très bien qu’il n’aurait pas dû commettre ce geste-là mais je ne vais pas être déçu d’un garçon qui égalise, qui se donne à chaque match et chaque entraînement. Je suis avec lui à cent pour cent même si on sait qu’il n’aurait pas dû commettre cette erreur".

Ce but égalisateur dans le temps additionnel apporte en tout cas du calme côté zèbre. "Ce partage nous permet d’être plus sereins et de travailler dans une atmosphère plus positive".

Prochain rendez-vous pour Charleroi ? Un déplacement à Genk dimanche prochain.