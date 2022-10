Felice Mazzu : "Sans Simon Mignolet on prend les 3 points"

Felice Mazzu aurait pu sortir un peu plus fragilisé de cette nouvelle défaite, mais il semble toujours avoir le soutien de son noyau et de la direction anderlechtoise : "Le Président est venu féliciter les joueurs dans le vestiaire, avec beaucoup de fierté après cette prestation. Les datas et les situations de buts prouvent que les joueurs sont à féliciter. Je suis entièrement satisfait de la mentalité. Après quand vous ne marquez pas je ne peux pas dire que je suis entièrement satisfait du contenu. Le plus important c’est que les joueurs ont toujours envie de travailler avec moi".