Felice Mazzu s’apprête à retrouver l’Union Saint-Gilloise : "Contre une équipe qui joue le titre, c’est important de mettre de l’intensité"

Mal en point en championnat, le Sporting de Charleroi, 14e de Pro League, affrontera dimanche au Parc Duden l’Union Saint-Gilloise, qui continue à jouer les premiers rôles sur la scène belge et qui pointe actuellement à la 2e place du classement, à deux longueurs du leader gantois.

Felice Mazzu, l’actuel entraîneur des Zèbres, a fait un passage très remarqué à l’Union entre 2020 et 2022. Mais dimanche, il ne voudra pas faire le moindre cadeau à son ancienne équipe.

Vous avez poussé un "ouf" de soulagement samedi dernier après la victoire face à Courtrai (1-0), comment vous sentiez-vous après le match ?

"Un "ouf" de soulagement, oui, et content d’avoir récolté les trois points par rapport à ce que le groupe propose depuis le début de la saison. Je pense qu’il le mérite. Cela veut dire aussi qu’enfin le travail a payé, ça veut dire que la mentalité des joueurs a payé aussi. Cette ambition, cette intensité qu’ils veulent y mettre, ça leur a enfin apporté les trois points. Content aussi pour ma direction et pour Mehdi qui travaille d’arrache-pied dans le club et qui ne mérite pas que le club se retrouve dans la position dans laquelle on est."

On a vu en fin de match contre Courtrai que l’équipe était moins libérée, plus contractée dû à l’envie de remporter les 3 points. La victoire, elle va relâcher l’équipe et permettre à Charleroi d’améliorer son niveau de jeu ?

"Quand vous attendez une victoire depuis le début de la saison et enfin vous l’avez entre les mains, il y a la peur de gagner et de perdre qui s’installe. C’est certainement ces deux manières de penser qui ont fait qu’on a eu des moments un peu plus difficiles. Ce n’est pas du laisser-aller ou un manque d’envie. Maintenant, cette victoire doit nous aider à rester dans la confiance, à ne pas douter et essayer d’avoir au moins le même niveau de jeu que depuis le début de la saison."

L’USG a joué jeudi, comment vous trouvez l’équipe de l’Union depuis le début de la saison avec le remaniement de l’équipe ?

"Il y a pas mal de nouveaux joueurs, mais l’ossature est toujours présente. Pourquoi ils gagnent et gardent ce niveau ? Simplement parce que la direction travaille de bonne manière avec de gros moyens, il ne faut pas l’oublier. Ils sont aidés par des investisseurs étrangers qui ont des moyens. Ils ont réussi à vendre l’un ou l’autre joueur, donc ils ont des moyens financiers. C’est plus simple d’attirer des joueurs de grande qualité quand c’est le cas."

Un match de plus dans les jambes de l’Union, en plus des matches d’Europa League. Finalement, la clé du match de dimanche, ça ne serait pas l’intensité physique que Charleroi va devoir mettre pour contrer cette équipe de l’Union ?

"C’est sûr que contre une équipe comme cela qui joue le titre, c’est important de mettre de l’intensité physique ou mentale. Après, je ne pense pas qu’ils seront désavantagés par le fait qu’ils jouent un nombre conséquent de matches parce qu’ils ont un noyau assez conséquent, et ils peuvent se permettre de faire tourner sans problème."