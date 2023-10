Felice Mazzù revient sur ses déclarations : "Tout a été interprété, les joueurs ont bien réagi"

Avant d’affronter le RWDM vendredi soir, Felice Mazzù a répondu aux questions de la presse ce jeudi où il est revenu sur ses précédentes déclarations.

"Les choses ont été dites, et maintenant c’est classé. Les joueurs ont eu une bonne réaction pendant la semaine d’entraînement. Les joueurs ont été très professionnels, très sérieux. Sur ce que j’ai vu cette semaine dans leur attitude leur body langage et la manière de travailler, ils sont conscients qu’on arrive à un moment où il faut absolument réagir", a d’abord expliqué le technicien.

Le coach des Zèbres a ensuite évoqué l’ampleur qu’a eue sa déclaration après la défaite à l’Union quand il avait déclaré "Si les joueurs veulent continuer avec moi, la mentalité doit changer". "Tout a été interprété à la manière, donc la presse le souhaite. Tout le monde a voulu que ça prenne de l’ampleur. Mes propos m’appartiennent et ça en reste là. Et puis après il y a l’ampleur de la presse et de ce que les réseaux sociaux veulent faire de ces propos. Les choses qu’on dit sont peut-être transformées… On leur donne un sens qui fait que ça prend de l’ampleur", a-t-il expliqué.

L’ancien entraîneur d’Anderlecht a également évoqué la situation dans laquelle se trouve le club actuellement. "C’est vrai qu’on est dans cette zone rouge mais il suffit de deux ou trois victoires consécutives pour être dans une position hyper favorable. On doit trouver l’équilibre dans la communication extérieure par rapport à des objectifs qui ont été fixés. C’est ça le plus important. On sait qu’on a fait pas mal de bonnes choses".

Bien évidemment, Mazzù s’est exprimé sur son futur adversaire. "Le RWDM est une équipe qui mérite d’être là où elle est aujourd’hui parce qu’elle montre pas mal de bonnes choses, elle a de la vitesse. C’est une équipe qui ne lâche pas, qui met de l’intensité et qui ne va pas être simple à jouer. C’est une bonne équipe avec une bonne organisation, de la taille, de la vitesse, de bonnes transitions. On ne doit pas considérer que c’est un match contre une équipe qui vient de monter mais contre une équipe qui est en train de se stabiliser en Division 1."