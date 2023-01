Felice Mazzu rend hommage à l’Union : "L’équipe est encore plus forte qu’à mon époque"

Forcément, le coach a glissé un mot sur l’Union, l’équipe avec laquelle il a tout connu. Un match spécial pour lui, donc : "J’ai le ressenti d’y avoir effectué quelque chose d’extraordinaire, d’unique. Mais ça reste un match comme un autre, entre une équipe qui joue le titre contre une autre qui joue toujours le maintien, c’est-à-dire nous. On doit aborder ce match pour prendre des points. On en a besoin, on est à la maison. Si les joueurs vont jouer pour moi ? Non, je ne demanderai jamais à un groupe de jouer pour moi. Ils doivent d’abord jouer pour eux, pour leur public et pour leur club. L’entraineur n’est pas important dans l’issue d’un résultat. C’est la vie du groupe, la vie du club. On veut retrouver une connexion avec le public, c’est plus important."

Questionné sur l’Union, formidable 2e du championnat et vraie candidate au titre, Felice Mazzu n’a pas tari des éloges. Même si, quand on lui demande si l’Union porte encore un peu la griffe Mazzu, il botte en touche : "Ce n’est pas à moi de le dire. Ce que je peux dire, c’est que le système n’a pas changé. Il y a des automatismes qui s’y retrouvent. Mon collègue Karel Geraerts a mis sa patte, il a eu l’intelligence de miser sur la continuité et de mettre des choses en place qui lui appartiennent. L’Union est encore plus forte qu’à mon époque. L’équipe n’a pas de point faible, c’est un paramètre important. Ce qui va faire la différence ? Notre mental, quand on voir comment est capable de prester comme on l’a fait contre Bruges, on doit faire pareil. Cela va être un match mental mais de qualité. Il y a beaucoup de qualités à l’Union, mais aussi chez moi. Les joueurs se redécouvrent, il faut qu’ils se fassent confiance. Je n’ai pas envie de dire que j’ai changé des choses. Ce serait manquer de respect à mon prédécesseur. Je travaille à ma manière. Je cherche à avoir une connexion avec les joueurs, à aller vers l’avant."

Mazzu a évidemment été interrogé sur la question qui taraude un peu tout le monde depuis mercredi : l’Union méritait-elle un prix, quel qu’il soit, lors de la cérémonie du Soulier d’Or ? "Oui. Le prix du coach de l’année est mérité pour Wouter Vrancken. Pareil pour le Soulier d’Or de Simon Mignolet. Par contre, les autres prix…"