Felice Mazzu remonté après le partage face à Ostende : "sans pas mal de faits de jeu, on aurait dû gagner ce match"

Le VAR a fait parler de lui lors du match d'ouverture de la 32e journée de Pro League. L’Union Saint-Gilloise a dû se contenter d’un partage face à Ostende. Une rencontre qui aurait pu être différente pour Felice Mazzu si l’arbitrage avait accordé le but de Teddy Teuma.

Teddy Teuma aurait-il dû se voir accorder un but hier face à Ostende ? Deniz Undav était-il hors jeu lors de l'égalisation? Dans les deux cas, le VAR n'a pas pu intervenir car il n'a pu tracer la ligne clairement et n’a donc pas aidé l’arbitre dans sa décision.

Si Felice Mazzu n'est pas revenu sur le but d'Undav, l'entraineur de l'Union était cependant remonté à la fin de la rencontre comme il l'a expliqué au micro d’Eleven Sports. "Je pense que vous verrez les images. J’ai vu les images et je garde l’analyse pour moi, je n’ai rien à dire là-dessus. Il faut respecter l’arbitrage."

Ce 2e but, on l’a mis, mais il ne nous a pas été accordé.

Si dans un premier temps, Felice Mazzu n'a donc pas voulu commenter l'arbitrage, l'entraineur y est cependant rapidement revenu.

"Aujourd’hui, on perd deux points sur notre première mi-temps. On a manqué de caractère. Ostende était meilleur que nous en première mi-temps, mais on a bien réagi. Et sans pas mal de faits de jeu, on aurait dû gagner ce match. On s’est créé assez d’occasions pour gagner. On perd deux points à cause de notre première mi-temps. Et ce 2e but, on l’a mis, mais il ne nous a pas été accordé."

La semaine prochaine, l’Union a une nouvelle occasion de valider sa première place au classement général lors de la phase régulière. Mais il faudra pour cela montrer un autre visage comme l’a confirmé Mazzu : "Si on enchaîne un match au Standard comme notre première mi-temps, ce sera difficile."

Les joueurs du Standard sont donc prévenus.