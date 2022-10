Felice Mazzu : "Quand on met cette intensité et cette envie, on peut faire de belles choses"

Anderlecht a encaissé son premier but et sa première défaite en Conference League. Paradoxalement dans cette période difficile, ce revers frustrant face à West Ham incite Felice Mazzu à l’optimisme. Cette prestation doit servir de référence à ses joueurs. "Quand on met cette intensité et cette envie, on peut faire de belles choses", insiste-t-il.



C’est clair que le but de Scamacca a fait mal. "C’est vraiment dommage. On n’a vraiment rien à reprocher aux joueurs dans l’envie, dans l’intensité, dans l’organisation. C’est vrai qu’on ne s’est pas créé énormément d’occasions… mais on jouait West Ham. Il faut retenir que les joueurs y ont cru pendant tout le match. Cette intensité qu’ils ont mise aujourd’hui doit nous servir pour le futur. On en aura besoin. Si on ne met pas ce genre d’intensité, on ne récoltera pas grand-chose. Ce match doit nous servir dans l’envie et la grinta", souligne-t-il au micro de Vincent Langendries.