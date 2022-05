Felice Mazzu : "Perdre la première place quand vous êtes leader pendant sept mois, c’est injuste"

Ce vendredi, Felice Mazzu était en conférence de presse avant le match de ce week-end contre Anderlecht. L’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise a, notamment, expliqué comment il avait remobilisé ses troupes.

Comment effectuer un 'reset' après une telle défaite face à Bruges ? Du côté de l’Union Saint-Gilloise, on a choisi le jour de congé et la bonne discussion. "On a décidé de leur donner congé jeudi pour leur permettre de complètement se vider l’esprit, se retrouver en famille. Je pense que ça a fait du bien. Aujourd’hui, ce qu’il faut, c’est enlever le mal de tête. Quand la tête va bien, on n’a plus mal nulle part et le physique suit. Evidemment on est déçu, mais l’envie de bien terminer ce championnat est là aussi. C’est le message que j’ai fait passer à mon groupe avant ce week-end", explique Felice Mazzu.

L’entraîneur qui trouve la situation de son équipe injuste mais qui ne souhaite pas tomber dans l’excès. "Oui, tout est injuste. Perdre cette première place quand vous êtes premier pendant sept mois, c’est injuste. La manière dont on a perdu nos derniers points, c’est injuste. On doit combattre tout ça mais intelligemment et pas en étant des Calimero. Je n’ai pas spécialement le sentiment que la réussite nous fuit en ce moment. Ce qu’on rate et ce qui nous empêche de marquer aujourd’hui n’est pas un manque de réussite, c’est un manque d’efficacité. Tous les dieux ne sont pas contre nous. On a des choix à faire et on ne les fait pas comme on devrait les faire, tout simplement", résume l’entraîneur saint-gillois.