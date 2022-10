Felice Mazzu optimiste : "Il faut qu’on se base sur le match contre Bruges pour construire la suite"

Mazzu est ensuite revenu sur son attaquant fétiche, Fabio Silva, qui enchaîne les matches mais qui court après la réussite qui était la sienne en début de saison. De quoi le rendre un peu ronchon par moments : "C’est le prototype d’un attaquant qui ne marque plus pendant quelques semaines. Il veut son but, il est jeune. On va l’aider, le guider, je suis très content de son évolution. Physiquement, il va bien, donc il enchaîne les matches."

Concernant Lucas Stassin, titulaire-surprise face à Bruges, Mazzu a été plus prudent : "On verra. Certains autour du club étaient contents de le voir jouer, d'autres ne comprenaient pas. Vous savez, quand vous avez des problèmes d'efficacité et que vous avez l'un des meilleurs buteurs de D2 dans votre club, c'est normal de lui donner sa chance. Il a été très proche de marquer un but, il a des bonnes intensité de course, j'en suis très content. Après, le faire enchaîner...je verrai. C'est un jeune qui découvre le monde pro, il a joué un Topper, on verra si c'est une bonne idée."

"Me concernant, j'arrive à rester calme. J'aurais évidemment aimé avoir d'autres résultats, mais je reste confiant. Quand vous voyez comment le groupe a presté contre Bruges, pour un coach c'est bien. Après, on est toujours jugés sur les résultats. Mais je suis bien dans ma peau. Le match contre Bruges correspond à ce qu'on a demandé."

Le T1 bruxellois a également glissé un mot sur Julien Duranville, qui est proche d’un retour et s’entraîne presque normalement. De bon augure donc pour les Mauves… à la recherche de folie et surtout de continuité.