Felice Mazzu : "On ne va pas se fixer l’ambition d’aller décrocher le titre"

L’Union Saint-Gilloise accueille le Beerschot ce dimanche pour la dernière journée de phase classique du championnat. Le coach saint-gillois Felice Mazzu préface ce dernier rendez-vous avant les Playoffs.

Le hasard de cette 34ème et dernière journée de phase classique voit s’opposer ce dimanche le leader du championnat, l’Union Saint-Gilloise, et la lanterne rouge, le Beerschot. Une affiche disproportionnée sur papier mais qui représente un certain danger pour les jaunes et bleus. Pour éviter le piège du relâchement, Felice Mazzu prépare ses consignes aux joueurs. "En tout cas, dans ma communication d’avant-match je vais tout faire pour éviter ce potentiel relâchement. Cet affrontement contre le Beerschot est une rencontre importante pour nous. En considérant que Bruges va certainement gagner son match, c’est important de pouvoir terminer avec 5 points d’avance avant les Playoffs. On ne va pas se fixer l’ambition d’aller décrocher le titre. Notre seule ambition est de pouvoir gagner chaque match. Après, évidemment, si l’opportunité du titre se présente, on la prendra. On veut bien terminer cette phase classique chez nous parce que, dernièrement, on a perdu quelques points à la maison. On prépare ça sérieusement et mon message sera de jouer ce match à 100%, avec de l’intensité et de la volonté".