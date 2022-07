Felice Mazzù : "On n’a pas été extraordinaires, mais on n’a pas été mauvais non plus"

Felice Mazzù, le nouvel entraîneur d’Anderlecht, s’est exprimé au micro d’Eleven Pro League après la victoire de son équipe contre Ostende, pour sa première en Pro League sur le banc des Mauves.

Là où les premières rencontres de la saison peuvent parfois se transformer en piège pour les nouveaux entraîneurs, coach Mazzù peut se targuer d’avoir rapporté les trois points, malgré la chaleur et le manque de rythme du début de saison. "On peut dire un ouf de soulagement, après je pense qu’on n’a pas été extraordinaires, mais on n’a pas été mauvais non plus et on n’a pas concédé grand-chose. Notre gardien n’a pas dû s’employer énormément. Je pense que c’est plutôt de notre faute, on n’a pas été extraordinaires. Dans notre possession de balle on a eu du déchet et on s’est forcés à aller dans l’intérieur du jeu. Quand on joue dans un bloc bas, on l’a répété à la mi-temps, d’essayer d’écarter et d’ouvrir, mais il y a encore peut-être des restes de la manière dont ils évoluaient précédemment. Il faut essayer, en tout cas dans ce nouveau système, de s’employer autrement que de vouloir toujours être vers l’intérieur".

Il faut donc permettre aux joueurs de s’adapter à une nouvelle manière de jouer, différente de celle mise en place la saison passée par Vincent Kompany. "Il faut trouver un équilibre et de nouvelles connexions. En tout cas, on en avait de meilleures en préparation, certainement contre Lyon. Après, un match de championnat reste un match de championnat, voilà. Je pense que gagner ce premier match est important pour la confiance, et à nous de travailler les manquements qu’on a eus aujourd’hui".