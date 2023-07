Felice Mazzu ne souhaite pas polémiquer après le partage de Charleroi à OHL : "Je suis fier de mon groupe"

À dix une bonne partie de la rencontre, Charleroi a finalement concédé le partage face à OHL. Après la rencontre, Felice Mazzu s’est exprimé au micro d’Eleven Sports.

Lancé sur le penalty qui a mené à l’égalisation, le coach carolo a botté en touche. "Je préfère qu’on parle du match en lui-même et de ce que les joueurs ont produit dans la mentalité. Je leur avais signalé que, dans un premier match, l’important était l’attitude, qu’on ne pouvait pas préjuger une victoire avant un match mais qu’on devait être sûrs, de pouvoir avoir la bonne mentalité et la bonne attitude. C’est ce que les joueurs ont fait. Je leur tire mon chapeau, je suis fier du groupe. On a géré notre rencontre en fonction des circonstances."

Forcément, les événements de la rencontre n’ont pas aidé les Zèbres à s’imposer. "On a été réduit à dix très très vite, la décision a été prise, cela ne sert à rien de polémiquer. De toute façon, les entraîneurs ont rarement raison. On a vu un Charleroi différent de ce que l’on aurait voulu voir à cause des circonstances mais on peut être fiers de ce que l’on a montré en bloc car OHL ne s’est pas créé énormément d’occasions. On aurait même pu mettre un deuxième but sur les transitions, surtout en première mi-temps et en fin de match."

Le technicien a aussi salué la prestation de Oday Dabbagh, buteur pour sa première avec les Carolos. "Vous ne l’avez vu que dans ces circonstances avec un bloc bas et lui seul devant. Je n’aurais de toute façon pas tirer de conclusion après un match, mais ce n’est certainement pas le moment avec les circonstances. Ce qui m’intéresse, c’est qu’il a travaillé pour l’équipe, il s’est mis dans le bloc, il a fait des courses tout seul. C’est un gros point positif."