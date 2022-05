Felice Mazzu : "ne me parlez pas d'expérience, on a juste manqué d'efficacité"

Felice Mazzu a réagi au micro d'Eleven Pro League à la défaite de son Union Saint-Gilloise contre le FC Bruges dans ces Champions' Playoffs (0-2). "J’ai envie de donner plusieurs tournants du match, c’est le troisième fois qu’on joue contre Bruges, troisième fois qu’on a autant d’occasions. Puis aujourd'hui, on se fait punir. C’est très dur parce que mes joueurs ne méritent pas de perdre par rapport au contenu. A chaque fois, on a donné un meilleur contenu que l’adversaire mais on n'a pas réussi à l'emporter, ni même à marquer."

L'entraîneur carolo ne voulait pas remettre les raisons de sa défaite sur un quelconque manque d'expérience de la part des siens. "Ne me parlez pas d’expérience, c’est un manque d’efficacité. Bruges n’a pas gagné le match sur son expérience. Peut-être qu’on a mal géré nos émotions sur le penalty. Même en ratant le penalty, on n’a pas donné de situation à Bruges si ce n’est le but. Ça fait partie du foot, il faut l’accepter et avancer. Il ne faut pas critiquer qui que ce soit, ils ont tout donné."

Dante Vanzeir a raté un penalty qui aurait pu être déterminant et l'entraîneur est revenu sur cet épisode. "Je pense que les joueurs ont une grosse connexion entre eux lorsqu'il y a lieu de tirer un penalty. J’en parlerai aussi avec eux. Si Dante a pris le ballon, c’est qu’il le sentait. Il y avait une liste et Dante était le premier."

Et le coach de conclure : Il nous reste un match chez eux : rien n’est perdu. On doit tout aller donner là-bas, tout est encore possible. On croit encore à ce rêve."