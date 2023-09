Felice Mazzu lucide mais soulagé : "La poisse a peut-être changé de camp"

Il lui aura fallu huit matches ! Le Sporting de Charleroi a enfin décroché sa première victoire cette saison face à Courtrai ce samedi soir. Une victoire méritée sans pour autant avoir brillé, mais après pas mal de bon contenu sans résultat ces dernières semaines, ce sont bien les trois points qui importaient cette fois. Felice Mazzu et Damien Marcq ont répondu au micro de Dazn/Eleven Sport.

Le coach tenait à saluer l’importance comptable de cette victoire : "C’était compliqué mais en même temps mérité. Ce n’était certainement pas un de nos meilleurs matches mais on l’a gagné. C’est le résumé du football en général, l’important c’est d’être efficace, on l’a été une fois et on a gardé le zéro derrière. On a eu les occasions pour doubler la mise même plus mais malheureusement cette efficacité n’est pas encore totalement là. Mais l’important aujourd’hui, après les sept matches qu’on vient de traverser, c’était la victoire. Je me dois de féliciter les joueurs pour la victoire, aussi pour certains bons moments. Il y avait certainement la peur de voir les adversaires revenir au score, ce qui nous est arrivé contre Saint-Trond, Anderlecht, contre Bruges.."

Les Carolos ont été un peu chanceux, notamment sur une action où Koffi a été sauvé par son poteau à deux reprises : "La poisse a peut-être changé de camp."

Trois points qui vont faire du bien aux Zèbres : "On souffre depuis plusieurs semaines... parce que je pense que les joueurs méritaient mieux que ce qu’ils ont récolté avant le match de ce samedi. Cette fois, ils ont décroché trois points avec un moins bon contenu mais avec des sacrifices et des moments difficiles et ce sont des victoires comme ça qui sont importantes pour notre futur."

Du côté de Damien Marcq, c’est un sentiment de soulagement qui primait : "C’est vraiment un ouf de soulagement. On ne produit pas le meilleur match de la saison, je pense qu’on a fait des performances – même la semaine dernière contre Bruges – bien meilleures. Mais les trois points sont là. On était un peu plus libéré, même si on a vu que quand on a marqué, on est un peu retombé dans nos travers, on ne savait pas trop comment se situer. On a commencé à subir des corners, des longs ballons qui nous ont mis en difficultés. Mais dans l’ensemble on a plutôt bien géré et il va falloir s’en servir pour les prochaines échéances."

La poisse aurait-elle enfin décidé de lâcher Charleroi ? "J’espère. Mais je pense que c’est parce qu’on fait les efforts. On n’a jamais rien lâché, les semaines d’entraînements ont toujours été bonnes et c’est la juste récompense d’un dur travail."