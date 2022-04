Après avoir remporté la phase classique avec l’Union Saint-Gilloise, Felice Mazzù a donné les trois qualités principales de son groupe : "Mentalité, abnégation et absolument vouloir réussir l’objectif" explique-t-il avant de donner les ingrédients que lui-même a apportés à son équipe : "L’amour de mon groupe, la communication et l’envie autant de réussir qu’eux". De plus, l’ancien entraîneur de Charleroi a relaté ses apports au club bruxellois : "de la maturité, de l’expérience et le plaisir de gagner."

L’entourage de l’entraîneur de l’Union Saint-Gilloise l’a vivement félicité, son père également : "Tu as honoré le nom Mazzù, que ce soit en Belgique ou en Italie. Je suis arrivé en Belgique avec rien et je pense que l’ensemble de la famille a réussi quelque chose de bien."