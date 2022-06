Felice Mazzù : "Je suis conscient de remplacer une icône du football belge"

Place donc maintenant à un nouveau groupe, qui a déjà vu deux nouveaux joueurs débarquer : Nilson Angulo et Ishaq Abdulrazak. Peut-on s’attendre à d’autres renforts ? "On est tôt dans le mercato" tempère Felice Mazzù. "Mes attentes sont discutées avec la direction. Le club a des moyens mais aussi des obligations et des attentes. On a encore le temps pour discuter.

Peter Verbeke est quelqu’un de très ouvert. J’ai une très bonne connexion."

Un renfort de plus a été enregistré pour Felice Mazzù, mais dans son staff. Guillaume Gillet vient renforcer l’équipe en tant que t3.

"C’était une réflexion avec Peter Verbeke et Guillaume Gillet. Je voulais quelqu’un en plus dans le staff. Il était déjà là pour jouer avec les U23 et être dans le coaching" termine le nouveau t1 anderlechtois. "C’est la bonne personne pour rentrer dans mon staff. Il est représentatif des valeurs et de la culture du club. Il sera important dans le cheminement et dans le parcours du club."