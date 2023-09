Felice Mazzu : "Je n’ai rien à reprocher aux gars mais pour le moment ça ne veut pas"

"On est déçu. On est de nouveau frustré parce qu’on prend encore un penalty (le 3e en six matches). Je pense qu’on a eu assez de situations pour marquer plus qu’un but. Mais pour le moment ça ne veut pas", regrette le technicien carolo au micro de la Pro League. "Les gars travaillent. Ils mettent de l’intensité. Ils font les efforts. Dans le contenu et l’état d’esprits, je n’ai rien à leur reprocher. Je ne sais pas si on doit parler de poise. C’est dommage pour les joueurs, ils ne méritent pas ça".



Avec seulement 4 buts inscrits en six rencontres (seul le Standard affiche un plus faible total), il n’est pas compliqué d’identifier le point faible des Carolos. L’efficacité n’est pas au rendez-vous. "Ça trotte dans la tête des joueurs de ne pas marquer plus que l’adversaire. Il y a encore eu le poteau et la latte. J’espère qu’on est en train de manger notre pain noir et qu’on pourra avoir ce déclic d’efficacité et un peu plus de chance à l’avenir".



Il reste une semaine de mercato, mais Mazzu ne réclame pas de renforts. "Le groupe qui est ici a assez de qualité. On l’a prouvé dans nos six matches. On est passé à côté contre le Cercle, aussi à cause de la qualité de l’adversaire. Avec un peu plus d’efficacité, le bilan pourrait être bien meilleur".