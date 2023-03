Felice Mazzu heureux et fier : "C’est le football, il y a des paramètres que l’on n’explique pas"

Charleroi a créé un petit exploit en battant l’Antwerp en déplacement ce dimanche après-midi pour le compte de la 30e journée de championnat. Les Carolos sont parvenus à faire tomber une des équipes en forme de D1A, en jouant notamment en infériorité numérique pendant plus d’une demi-heure. Si footballistiquement ce n’était pas le plus beau visage des Zèbres, il y avait pour sûr un supplément d’âme dans cette équipe qui est allée chercher ces trois points au mental. De quoi rendre le coach fier et heureux. Felice Mazzu était au micro d’Eleven Sports avec la voix un petit peu cassée.

"Mon sentiment il est extraordinaire. Je sais qu’on n’a pas beaucoup créé, mais on a bien défendu. Je sais qu’on a mis un seul but, mais on a gardé le zéro. La mentalité a été extraordinaire, à onze, elle a été super-extraordinaire à dix. Je ne peux que féliciter mon groupe. On a défendu longtemps dans cette rencontre, l’adversaire était de grande qualité. Mais ce que j’en retire aujourd’hui, ce sont les trois points à dix, la mentalité, l’envie de garder le zéro. On s’est jeté comme des chiens. On s’est fait mal. Je pense que le groupe, pour ça, peut-être pas pour la créativité ni le football, mais souffrir dans un match comme celui-ci, et le gagner, c’est aussi quelque chose de magnifique."

Malgré tout, seul Charleroi est parvenu à inscrire ce but synonyme des trois points : "C’est une des situations où on a eu la possibilité de garder le ballon, de jouer, de passer par le côté, de mettre un bon centre. On aurait bien aimé le faire plus souvent mais il y a eu cette grosse pression de l’Antwerp. Puis à dix, évidemment, c’était beaucoup plus difficile de sortir. Même si en deuxième mi-temps on a fait trois/quatre sorties en transition, dans la douleur, où on aurait pu un peu mieux gérer."

Une victoire pour les supporters ? "C’est une victoire pour nos supporters, pour notre direction, qui a quand même souffert pas mal en première partie de saison. C’est une victoire pour ce groupe qui n’a rien lâché. Ce qui est réjouissant aujourd’hui c’est de voir cette mentalité. Et pour moi c’est le plus important."

Comment expliquer cette victoire ? "Il y a des matches où on se crée énormément d’occasions, comme la semaine passée contre Louvain où je pense qu’on ne méritait pas d’être battus. Peut-être que ce n’est pas mérité que l’Antwerp soit battu aujourd’hui pourtant ils sont battus. C’est le football, il y a des paramètres qu’on n’explique pas. On se crée 25 situations la semaine passée on n’en marque pas, on s’en crée trois ou quatre aujourd’hui, on marque une fois et on gagne. C’est le football."

Les Zèbres peuvent désormais profiter de la trêve internationale pour se remettre de leurs émotions.