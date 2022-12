Felice Mazzu frustré après la défaite face à Anderlecht mais fier de ses joueurs : "Je leur tire mon chapeau"

Felice Mazzu n’a pas réussi son retour sur le banc du Sporting de Charleroi. Les Zèbres se sont inclinés par le plus petit des scores face à Anderlecht (0-1), ancienne formation de l’entraîneur belge, à l’occasion de la 18e journée de Pro League. Malgré ce résultat décevant et frustrant, Mazzu reste confiant pour la suite.

"Un partage aurait été logique. Sans manquer de respect, on a été meilleurs qu’Anderlecht à certains moments. Notre gardien n’a eu que deux arrêts à réaliser. Mais offensivement, on doit pouvoir apporter plus. En tout cas, dans la mentalité, l’organisation et dans cette envie de respecter les consignes, je tire mon chapeau aux joueurs. Je peux être très fier d’eux dans une situation qui n’est pas simple pour tout le monde", a confié Felice Mazzu au micro d’Eleven à l’issue de la partie.

C'est une certitude, on doit un peu se renforcer

"La défaite est très frustrante", a poursuivi l’entraîneur carolo, "Sur le but, on a eu l’occasion sur la phase précédente de jouer vers l’avant mais on est revenu derrière. On a donné à l’adversaire l’occasion de mettre la pression sur nous. On doit absolument effacer ce genre de chose. Il y a aussi le facteur malchance car Koffi fait un arrêt fantastique mais le ballon rebondit sur Zorgane. Mais j’ai dit à mes joueurs de rester positif. La mentalité a été très bonne. On doit avancer de cette manière-là".

Avant de conclure sur la possible arrivée d’un attaquant lors du mercato hivernal, qui s’ouvrira le 4 janvier prochain : "On en parle. C’est une certitude, on doit un peu se renforcer".