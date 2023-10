Felice Mazzu fâché sur ses joueurs après la défaite de Charleroi face à l’Union : "S’ils ne se réveillent pas, il faudra prendre des décisions"

Felice Mazzu était remonté face à ses joueurs après la défaite face à l’Union Saint-Gilloise (3-1). Le T1 carolo parle d’un manque de mentalité et veut réveiller son groupe.

Alors que Charleroi avait enregistré sa première victoire le week-end passé, les Carolos sont retournés dans leurs travers ce dimanche face à l’Union Saint-Gilloise en s’inclinant 3-1. De quoi rendre Felice Mazzu fâché au micro d’Erik Libois.

"Oui je suis fâché. Car quand la mentalité n’est pas là, un coach est fâché. Quand l’adversaire est meilleur, un coach peut comprendre. Quand tu es battu alors que tu as été meilleur que l’adversaire, un coach peut comprendre. Mais quand la mentalité dans le combat et la concentration ne sont pas présentes, alors oui, je suis fâché."

Les mots sont durs, mais pour Mazzu, son équipe n’a pas été bonne : "On a été suffisant aujourd’hui. Dans les duels, dans les phases arrêtées et avec le ballon. On a perdu beaucoup de ballons dans les pieds alors qu’on sait que l’Union est une équipe qui défend énormément vers l’avant. On a créé des pertes de balles et on a donné des situations de but de notre faute."

Autre point compliqué, la gestion des phases arrêtées, qui pourtant avait été analysée : "On avait prévu les phases arrêtées et on savait qu’ils avaient beaucoup de tailles. On devait être présent dans les duels. On fait 20 minutes de présentation d’un match et il faut juste retenir ses positions. Et mes joueurs ne le font pas. Là oui, je suis fâché."