Felice Mazzu, éternel optimiste : "On a fait les choses comme on devait, on mérite mieux que le partage"

Alors que les joueurs anderlechtois avouaient que le partage face à Louvain était assez logique au vu du scénario du match, Felice Mazzu, le coach des Mauves, estimait lui que son équipe aurait pu revendiquer mieux. Et qu’elle aurait sans doute mérité un peu plus que le simple point du partage.

"Si les remplaçants ont permis de redonner de l’énergie à l’équipe ? Non, je ne suis pas d’accord" explique Mazzu d’emblée au micro d’Eleven Sports. "Je pense qu’on a fait les choses comme on devait, on avait la possession, on a su aller vers l’avant par rapport aux dernières semaines où on devait défendre davantage. Aujourd’hui, on a pensé à attaquer pendant tout le match. On a subi quelques transitions, ce n’est d’ailleurs que comme ça que Louvain a été dangereux. On a progressé dans la mentalité, l’état d’esprit était bon. Je ne pense pas qu’on mérite uniquement un partage avec ce que les joueurs ont montré comme envie."

Optimiste devant l’éternel, le coach bruxellois consentait malgré tout à avouer que le jeu anderlechtois avait été un peu trop stéréotypé, surtout en 1e mi-temps : "Peut-être qu’on a trop forcé par l’axe. On a trop insisté et on n’est pas passé assez par les côtés. Mais ça n’enlève rien à l’envie et à l’état d’esprit."

Et en défense, surpris par les contres de Louvain ? "Je n’ai pas envie de dire que Louvain nous a surpris. Ce sont des tâches qui n’ont pas été remplies. Sur le 2e but, Amado Diawara manque de fraîcheur, c’est une perte de balle individuelle qui permet cette infiltration."

Duranville et Vertonghen bien montés au jeu, Mazzu dispose désormais d’un large noyau. Il va donc falloir poser des choix : ""Je suis là pour ça. On a beaucoup de matches, c’est bien d’avoir un grand noyau. Dans une période plus difficile où on ne prend qu’un point sur 9 c’est bien d’avoir de la fraîcheur."

A charge des Mauves d’enfin renouer avec la victoire jeudi soir en Conference League contre Silkeborg.