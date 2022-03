Felice Mazzu : "Encore trois matchs pour essayer de terminer premier, c’est le plus important"

L’Union s’est imposée 1-4 sur la pelouse de l’OHL ce vendredi soir. Une victoire qui permet aux Unionistes de conserver la tête de la Pro League. Une rencontre que les jaunes et bleus avaient mal démarrée mais qui ont su se reprendre, pour le plus grand bonheur de Felice Mazzu : "C’est bien. On a fait un match plein après le premier quart d’heure. On a eu un peu de mal à rentrer dans le match. De nouveau on leur offre un but sur ce penalty mais les joueurs ont tout donné et je pense que cette victoire, notamment sur notre deuxième mi-temps, est méritée".

Comme souvent ces dernières semaines, le coach unioniste a affiché sa fierté envers ses joueurs : "Les joueurs ont tout donné, ils ont mis de l’énergie, de l’ambition. On a encore raté des occasions mais ce qu’on a fait c’est magnifique et ça nous permet de continuer de rêver".

Si le score paraît lourd, la différence entre les deux équipes n’était pas si grande que ça : "Je pense que l’OHL a bien commencé son match. On a réussi à prendre le dessus psychologiquement après le deuxième but, donc je pense que c’est ce qui a fait la différence".

Trois buts lors de la journée précédente, quatre ce vendredi, l’absence de Dante Vanzeir ne semble pas se faire ressentir tant que ça. Mais Felice Mazzu rappelle tout de même l’importance de son buteur : "J’ai besoin de tout le monde. Aujourd’hui, on a montré que pour le moment le groupe est sain et que quand il y a des absents, les autres répondent présents. Mais un entraîneur a toujours besoin de tout le monde dans son groupe".

Alors qu’il reste trois rencontres de phase classique à disputer, l’Union trône toujours en tête de la Pro League et pourrait encore augmenter son avantage sur ses poursuivants. "Encore trois matchs pour essayer de terminer premier, c’est le plus important", tempère cependant Felice Mazzu.

Et le prochain match de l’Union sera un affrontement contre Ostende, à domicile, vendredi prochain.