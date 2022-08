Felice Mazzu : "Diawara pourrait apporter l’intensité dont nous manquons"

Trois jours après la défaite des mauves à l’Union Saint-Gilloise, l’entraîneur du sporting, Felice Mazzu, n’a pas encore tout à fait digéré la défaite de son nouveau club face à ses anciennes couleurs : " Il faut digérer cette défaite c’est un fait. Mais je n’ai pas encore été à la toilette depuis ce jour-là donc je ne sais pas (si je l’ai digérée). J’aurais préféré une autre issue à ce match-là mais nous n’avons pas mis tous les ingrédients pour y arriver. On va devoir absolument se muscler et s’améliorer dans certaines parties du jeu ".

Entre les lignes, Felice Mazzu profite d’emblée de sa conférence de presse pour lancer un message à sa direction : Le mentor anderlechtois espère encore recevoir du renfort d’ici la fin du mercato ce jeudi à minuit pour pallier l’absence d’Adrien Trebel dans l’entre-jeu.

Les dirigeants y travaillent en ce moment en tentant d’attirer Amadou Diawara à Neerpede. Le profil de l’international guinéen semble en tout cas séduire Felice Mazzu. " J’avais analysé son profil lorsque j’entraînais Genk et que nous avions joué contre Naples. C’est un profil qui nous manque au niveau de l’intensité donc c’est bien. Le fait qu’il n’ait pas beaucoup joué avec l’AS Rome ces derniers temps n’est pas vraiment problématique. A moi de bien gérer la situation mais, il est bien physiquement et pas loin d’être prêt. "

Un autre joueur semble proche d’intégrer le noyau anderlechtois. Recruté la semaine dernière, Moussa N’Diaye a lui aussi tapé dans l’œil de Mazzu. " C’est un joueur explosif, assez dynamique avec une très bonne technique et il peut aussi apporter quelque chose dans les duels. Il va donc bien compléter cette qualité technique que l’on a dans le groupe. C’est un garçon formé en partie au FC Barcelone et qui va certainement nous apporter une solution supplémentaire dans le secteur défensif. Il s’est entraîné avec nous ce mercredi mais je ne veux pas précipiter les choses. On verra bien mais je ne pense pas que ce soit déjà opportun de le reprendre dans le groupe."

En attendant l’éclosion de N’Diaye et l’officialisation rapide du transfert de Diawara, Felice Mazzu ne s’attend, par contre, pas à de gros bouleversements dans son noyau d’ici la fin du mercato belge. " Moi je suis très content de mon groupe. Le projet du club est là avec les jeunes. On continuera à travailler avec ce groupe, j’en suis très fier et très content." néanmoins certains joueurs pourraient être tentés d’aller voir si l’herbe n’est pas plus verte ailleurs. Et parmi eux, un certain Benito Raman, souvent réduit à un rôle de joker chez les mauves et blancs. "C’est un garçon que j’apprécie beaucoup" rétorque Felice Mazzu. " Il a un profil tout à fait différent des autres. En ce qui me concerne, il est tout à fait dans le groupe, il a une attitude positive, je parle beaucoup avec lui et il sait que sportivement je suis avec lui."

Ce jeudi, le sporting d’Anderlecht accueillera La Gantoise à 20h30. Le duel entre les Mauves et les Buffalos, initialement programmé le 21 août avait été reporté pour permettre aux deux équipes de se reposer avant leurs matchs décisifs en Coupe d’Europe.