Felice Mazzu : "Des doutes traversent l'équipe, ce match doit servir de référence"

Charleroi s'est imposé à Eupen (1-2) samedi au Kehrweg lors de la 19e journée du championnat de Belgique de football.

"La victoire est amplement méritée. On a marqué deux buts, c'était suffisant pour prendre les trois points. J'ai envie de parler de l'état d'esprit, de la mentalité et de la bonne organisation. On en avait besoin dans ce genre de matches et dans la situation dans laquelle on se trouve. Quand on était mené, nos joueurs étaient conscients qu'on était meilleur que l'adversaire. C'est ce qu'on a dit à la pause : 'on a fait une super première période, il faut absolument gagner ce match. Il faut provoquer la chance, on a eu des possibilités. Vous êtes bons, on peut revenir et gagner ce match.' Les joueurs étaient conscients de la qualité fournie en première mi-temps", a précisé Felice Mazzu au micro de la Pro League après la rencontre.

Et l'entraineur de Charleroi d'ajouter : "Mes joueurs peuvent rater des choses : des occasions, des passes, etc. Ce qu'ils ne peuvent pas rater, c'est courir et avoir la bonne mentalité. J'espère que la manière dont on a gagné va booster le groupe. On a vu que ce noyau a de la qualité. Dans la manière de vouloir poser le jeu, dans la manière d'amener le ballon dans le rectangle adverse. Des doutes traversent l'équipe et ce match doit servir de match de référence. Il faut que les joueurs prennent confiance et soient habités par cette envie de mettre le feu offensivement et ne pas penser qu'à défendre."

Mazzu a aussi été interrogé sur sa course vers ses joueurs et supporters sur le but carolo en fin de partie. "Mon accélération était déjà très lente il y a quelques années. Avec les années et la cigarette, c'est encore plus lent. Pendant les deux minutes après mon retour, j'ai demandé à Frank Defays de coacher. J'ai vécu ce moment avec beaucoup d'intensité car j'étais très frustré pour mon groupe. Ils ne méritaient pas, à nouveau, d'être menés. Je veux voir qui va me dire le contraire. Quand on voit notre première période, c'était de qualité. En deuxième mi-temps, on a eu la volonté de revenir au score", a-t-il conclu.

Après cette 7e victoire de la saison, Charleroi compte 22 points, pointant au 12e rang du classement, juste devant Eupen, dont le compteur reste bloqué à 19 unités.