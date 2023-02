Felice Mazzu déçu de ses joueurs : "Pour être une très bonne équipe, il faut avoir de la régularité… on ne méritait pas de gagner"

Le Sporting de Charleroi a manqué le coche ce samedi. Les Zèbres ne sont pas parvenus à s’imposer sur la pelouse d’Ostende (0-0), 17e, et voient le top 8 s’éloigner à huit journées de la fin du championnat de Belgique.

"Je suis très déçu de ce qu’on a proposé offensivement. Le point positif c’est qu’on a gardé le zéro. Je pense que mon groupe a le potentiel pour accrocher le top 8 mais on ne méritait pas de gagner ce soir", a confié Felice Mazzu au micro d’Erik Libois à la fin de la rencontre.

"Pour être une très bonne équipe, il faut avoir de la régularité", a continué l’entraîneur carolo, "Il faut pouvoir enchaîner des victoires et remettre à chaque fois à l’ouvrage ce qui a bien fonctionné quand on a gagné des matches. Ce soir, on n'a pas réussi à le faire".

Si les Zèbres ne sont qu’à 3 longueurs du Cercle (8e mais avec un match de moins), Mazzu préfère évoquer le maintien plutôt que les Europe play-offs : "Je parle d’objectif maintien car on vient de loin. C’est un groupe qui a douté, qui doute peut-être encore. Changer la donne du jour au lendemain n’est pas évident. On est dans une zone qui n’est pas très confortable, même si on a encore 10 points d’avance sur Zulte Waregem, à 8 matches de la fin. Donc ça ne sert à rien de manquer d’humilité et de parler du haut du tableau alors qu’on n’a pas encore assuré le bas".

Dimanche prochain, le Sporting de Charleroi accueillera Saint-Trond à l’occasion de la 27e journée de Pro League.