Felice Mazzu de retour à Charleroi ? Une bonne idée pour Nordin Jbari, un risque énorme pour Philippe Albert

Felice Mazzù n’est plus l’entraîneur d’Anderlecht depuis ce lundi. Et Charleroi se cherche un nouveau coach après le licenciement d’Edward Still. L’ancien entraîneur des Zèbres serait une piste plus que crédible pour retourner coacher les Zèbres. Sur le plateau de La Tribune, nos consultants n’étaient pas forcément d’accord.

Alors que Mazzù est, selon nos informations, en pole position pour remplacer Still, Nordin Jbari considérait que c’était une bonne idée : "Cela reste un très bon entraîneur qui connaît Charleroi. Cela ne peut que marcher."

De son côté, Cécile De Gernier a tempéré : "Il doit être touché par ce qu’il vient de vivre. Je ne sais pas s’il saura rebondir tout de suite même s’il y aura la Coupe du monde." "Elle a raison.", a réagi Philippe Albert. "Avant le Mondial, Charleroi reçoit l’Antwerp, va à Genk et reçoit Malines. À sa place, je me repose, je me refais une santé et je vois ce qu’il y a sur la table après la Coupe du monde."

Nordin Jbari a alors écart cette possibilité : "C’est ce qu’il devrait faire mais je le connais un peu, il ne sait pas rester sans travailler, il a trop peur du vide." Philippe Albert considérait tout de même que c’était peut-être dangereux dès maintenant : "Il ne faut pas oublier qu’il a le pire bilan comptable d’un entraîneur d’Anderlecht depuis les années 30, cela va le marquer jusqu’à la fin de sa vie. Reprendre un club trop vite, surtout un en difficulté, c’est prendre un risque énorme."