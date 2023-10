Felice Mazzu : "Dans mes valeurs et celles de Charleroi il ne faut rien lâcher, j’espère que les joueurs ont eu le déclic"

Felice Mazzu est passé par toutes les émotions ce vendredi soir avec son Sporting. Menés en fin de rencontre alors que le RWDM ne s’était pas montré très dangereux, les Zèbres sont parvenus à inverser la situation en toute fin de match faisant renaître le Felice Time de ses cendres, mais pas que. Ils ont également prouvé à leur coach que son coup de gueule de la semaine dernière avait été entendu et ont mis leurs tripes sur la pelouse du Mambourg, avec une deuxième victoire cette saison à la clé.

Et c’est un Felice Mazzu détendu, heureux et légèrement taquin qui s’est présenté au micro de Lancelot Meulewaeter après la victoire des siens : "On traverse une période avec parfois un manque de chance. Parfois de la maladresse. On doit essayer de se relever à chaque fois. La semaine passée, on ne méritait pas grand-chose par rapport au fait qu’on a manqué d’intensité en deuxième mi-temps. On a manqué de rage de vaincre, comme celle qu’on a eue aujourd’hui. Ce deuxième but je le voyais dans ma tête depuis très longtemps, dans plusieurs matches qu’on a joués. Je suis très heureux pour les joueurs, pour ma direction, pour le public et un peu pour moi aussi."

Elle semble enfin tourner, la chance : "Oui, sans compter qu’elle nous a souri aujourd’hui mais à 1-1, on a encore eu un poteau. Et puis le but qu’on prend c’est vraiment un but gag parce que Molenbeek ne s’est pas créé grand-chose. Oui peut-être de la chance mais surtout beaucoup d’envie. Les joueurs ont montré qu’ils avaient envie de gagner ce match."

Le stade a vibré aussi pour ses couleurs ce vendredi soir, notamment avec le retour des "cent sous", ça doit vous faire du bien après avoir été dans le dur à certains moments de la saison : "Oui, dans une carrière que ça soit d’entraîneurs ou de joueurs, on a des moments très heureux, comme je les ai eus et puis on a des moments plus difficiles. Ça aussi je les ai eus et c’était aussi le cas depuis le début de saison en termes de résultats, mais pas en termes de connexion, en termes d’attitude des joueurs. Ce soir c’est un soulagement parce qu’un entraîneur il est là aussi pour gagner des matches."

Ce match peut-il être le déclic dans la saison de Charleroi ? "Je pense qu’il doit surtout être un déclic dans le mental des joueurs. À savoir que, surtout avec la manière dont la victoire s’est décidée, ils doivent absolument comprendre et ne plus douter qu’il ne faut jamais rien lâcher jusqu’à la fin. Et c’est ça le plus important dans les valeurs, les miennes et celles de Charleroi. Ne jamais lâcher, même menés, même malchanceux ou quoi que ce soit, le déclic doit être là, pour qu’on termine nos matches au bout de 95 minutes, comme on l’a fait aujourd’hui."

La prochaine rencontre des carolos ce sera le 21 octobre face aux champions anversois. De quoi surfer sur une vague positive durant toute la trêve internationale.