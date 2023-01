Felice Mazzu content du point pris face à Gand : "On sait d’où il vient et on vient de faire 7/9, ça doit nous servir pour le futur"

Charleroi vient d’enchaîner trois matches sans défaite en championnat avec ce partage 0-0 à la Gantoise. Une série qui fait du bien au club et au nouveau coach Felice Mazzu.

"On essaye de trouver une stabilité et c’est vrai que pour le moment, on l’est", explique Felice Mazzu après le partage face à Gand au micro de Vincent Langendries.

"Le score en atteste défensivement. On arrive à avoir une bonne organisation, à avoir un mental d’acier car aujourd’hui, il en fallait un surtout dans les 20 dernières minutes. Mais aussi parce que quand on voit le groupe de Gand avec la qualité qu’il y a, même s’il y a des absents, il faut saluer mon groupe. On aurait pu mener à la pause. Et si on avait mené, on avait des chances de gagner le match. Après, on a souffert en 2e, mais on prend un point qui doit servir mentalement pour le futur. On aurait mérité de mener. Mais les mauvais choix et les occasions ratées, c’est notre faute. Mais il faut rester positif avec le groupe. On sait d’où il vient et on vient de faire 7/9, ça doit nous servir pour le futur."

Le futur justement, Felice Mazzu l’a abordé. Car le coach espère du mouvement dans ce mercato pour affronter notamment Bruges et l’Union lors des deux prochaines journées de championnat.

"Je l’ai déjà dit, on ne veut pas se précipiter. On sait qu’on doit trouver quelque chose dans le secteur offensif. La direction travaille et il y aura un aménagement avant la fin du mercato. Et puis, ce point est important et on prendra chaque match à sa juste valeur. On va jouer deux des meilleures équipes du championnat, à nous de reproduire les prestations comme celle faite aujourd’hui", conclut Felice Mazzu.

Charleroi est pour le moment 11e au classement.