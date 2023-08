Double retour au Lotto Park ce week-end, Felice Mazzu et son nouveau renfort Adrien Trebel retrouvent ce dimanche Anderlecht. Un match symbolique et très important au vu de la situation des Zèbres. Avec un bilan de trois points sur douze, le Sporting de Charleroi attend toujours un premier succès. C’est pourtant un Felice Mazzu détendu qui s’est exprimé en conférence de presse.

"La première phrase qui me vient directement, c’est que j’espère gagner au Lotto." Avant le duel des Sporting, Felice Mazzu s’est montré quelque peu blagueur à notre micro. Le coach carolo est notamment revenu sur son passé anderlechtois.

"J’ai vécu une très belle expérience là-bas. Malheureusement, elle ne s’est pas terminée comme je l’aurais voulu. L’Anderlecht de mon époque n’est plus celui d’aujourd’hui. Anderlecht a retrouvé son ADN par rapport à la composition de son noyau. C’est bien ce qu’ils ont fait, ça va leur permettre d’avancer beaucoup plus vite."

Malgré cette situation, le T1 ne souhaite pas parler d’un match revanche. "Je ne m’attends à rien comme accueil. Je n’ai jamais été revanchard par rapport à des expériences qui ne se sont pas spécialement bien terminées. Ce qui est important pour moi, c’est que le groupe progresse et qu’il puisse enfin décrocher une première victoire parce qu’il le mérite."

Avec deux réalisations et trois partages en quatre rencontres, les Zèbres peinent à trouver le chemin des buts depuis le début du championnat. Felice Mazzu est pourtant confiant avant le choc de ce dimanche.

"Je suis assez serein par rapport au contenu qu’on a su mettre en place la semaine dernière à Genk. C’est quand même une artillerie très lourde et on va de nouveau en rencontrer une. Il nous manque ce focus offensif, cette petite étincelle face au but."

En cas de contre-performance, les Zèbres pourraient se rapprocher grandement de la lanterne rouge. Un classement qui a encore peu d’intérêt pour le coach. "Aujourd’hui si on veut avancer et rester positif, le classement n’est pas encore important. Il le deviendra bien évidemment mais on ne doit pas se mettre de pression par rapport à cela."