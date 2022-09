Felice Mazzu : "Ceux qui disent que je ne suis pas fait pour les grands clubs, ce n’est plus mon problème"

Le coach anderlechtois n’est plus le même que celui qui avait goûté à la Pro League, avec Charleroi. Mazzu a bonifié avec le temps : "J’ai gagné en maturité et je n’accorde plus autant d’importance à ce qu’on pense de moi. Ma priorité est de tout donner pour le club, faire des résultats avec Anderlecht et protéger mes joueurs. Je relativise beaucoup plus les choses ce qui m’a permis de gagner en confiance et en sécurité".

Interrogé sur le fait qu’il soit aujourd’hui légitime dans son rôle de T1 dans un des plus grands clubs belges, Mazzu répond avec sa modestie légendaire : "Je n’ai pas envie de manquer d’humilité. J’essaie de rester moi-même. De respecter ma philosophie. Ceux qui disent que je ne suis pas fait pour les grands clubs, ce n’est plus mon problème, ce qui était peut-être mon problème il y a quelques années".