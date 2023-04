Felice Mazzu : "Cette défaite n'est pas méritée, mes joueurs peuvent partir d'ici la tête haute"

Felice Mazzu était un entraîneur déçu à l'issue de la défaite de Charleroi au Standard (3-1). Ce revers contrecarre les plans carolos dans l'obtention d'un billet pour les Europe Playoffs. Les Zèbres pourraient voir passer Anderlecht devant eux en cas de résultat des Mauves face à Genk. Il s'est exprimé au micro d'Eleven Pro League. "Cette défaite n’est pas méritée, mes joueurs ont fait le match, on a eu dix minutes de flottement, on s’est créé des occasions, fier du match ici à Sclessin face à un adversaire qui a une bonne dynamique mais sur le contenu, on ne mérite pas une telle défaite."

L'entraîneur carolo pointe la qualité du jeu développé par les siens, avec seulement dix minutes moins convaincantes après l'ouverture du score. "Avec le ballon, on a créé des bonnes choses. Le standard a marqué en transition et sur phase arrêtée. C’est frustrant, mais j’ai félicité mes joueurs, je leur ai dit de partir avec la tête haute. On espère pouvoir jouer cette finale et on fera tout pour la gagner."