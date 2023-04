Felice Mazzu avant le déplacement au Standard : "Deila, c’est un coach qui m’inspire. On se ressemble et il a amené quelque chose en plus au Standard"

Avec deux victoires acquises dans les derniers moments face à Zulte Waregem et Westerlo, le Felice Time est de retour à Charleroi. Et le T1 carolo explique ne pas avoir de recette miracle, mais que cela provient du travail : "Je l’ai déjà dit, ce sont des choses qu’on ne prépare pas, car dans la vie d’un match, on ne sait pas prédire le résultat. Mais c’est surtout dû à la motivation des joueurs, à l’envie de se sacrifier et de faire des choses en plus pour arracher la victoire. Moi, j’essaye d’inculquer aux joueurs qu’on doit jouer chaque match pour le gagner. Il y a des moments bien sûr pour gérer un match, mais on doit tout faire pour le gagner. Ça leur appartient d’être dans cette connexion-là et de répondre à cette philosophie-là. Mais c’est surtout à leur très bonne mentalité qu’on réussit par moments à renverser la situation et à gagner un match en fin de rencontre."

Une mentalité que l’entraîneur voit d'ailleurs tous les jours à l’entraînement : "Quand je vois mes joueurs râler à l’entraînement, je vois que ce sont des compétiteurs. Ça veut dire qu’ils ont vraiment envie de tout gagner et ne pas commencer à se satisfaire d’une position. Après, je pense et je le dis avec humilité, j’essaye d’être le plus respectueux et cohérent avec tout le monde. Et quand il y a des absents, on ne les remarque pas, car les remplaçants sont là. Je donne du respect à tout le monde et à partir de là, il y a un groupe qui se forme et c’est le plus important."

Et Mazzu de conclure sur la rencontre : "Ce sont deux équipes qui sont en confiance et on espère voir un beau match."