Felice Mazzu avant la reprise du championnat : "Notre saison sera réussie si nous gagnons un titre"

Dans sa tête, Mazzu a déjà un onze de base susceptible de commencer le championnat face à Ostende. Hendrik Van Crombrugge prendra place dans les buts. Devant lui, on devrait retrouver Zino Debast, Wesley Hoedt et Hannes Delcroix. L’entrejeu serait composé d’Ishaq Abdulrazak, de Lior Refaelov, de Yari Verschaeren, de Sergio Gomez (Francis Amuzu devrait tout de même débuter la saison en attendant que l’Espagnol se remette de sa blessure aux abdominaux) et d’Adrien Trebel qui commencerait la saison comme titulaire. En interne, il n’est d’ailleurs plus question d’un départ du Français. Le front de l’attaque serait animé par Benito Raman et le nouveau venu Sebastiano Esposito. Le jeune attaquant italien est arrivé en prêt en provenance de l’Inter Milan et malgré son jeune âge, il a déjà une sacrée réputation derrière lui. "Il est arrivé avec le statut de joueur très talentueux. Maintenant, c’est à lui de montrer tout le bien que tout le monde pense de lui" se réjouit l’ancien coach de l’Union. "Le fait que nous pouvons communiquer en Italien entre nous n’est pas un avantage pour lui, c’est simplement de la facilité. Je pense que c’est un joueur extraordinaire et il devra nous le montrer sur le terrain" poursuit le mentor anderlechtois qui pourrait encore voir une jeune pépite offensive débarquer. La piste menant au jeune Fabio Silva (Wolverhampton) est très sérieuse et le Portugais pourrait arriver prochainement. Pour terminer, Felice Mazzu s’est prononcé sur la saison prochaine "Notre saison sera réussie si nous gagnons un titre" rigole le coach anderlechtois.