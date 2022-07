Felice Mazzu avant CS Bruges – Anderlecht : "Pour moi, le Cercle est un adversaire très sexy"

Anderlecht affronte ce week-end le CS Bruges pour son deuxième match de la saison. Après leur victoire inaugurale face à Ostende, les Mauves veulent confirmer, toujours à la côte, mais ils ne prendront pas de haut leur adversaire. Et surtout pas Felice Mazzu, qui se méfie du CS Bruges version Dominik Thalhammer, comme il l’a expliqué en conférence de presse d’avant-match.

Hors de question de sous-estimer l’adversaire de ce samedi : "Moi je prendrais juste en considération le fait que l’adversaire est très sexy. C’est un adversaire qui, depuis l’arrivée de l’entraîneur autrichien, exerce un énorme pressing. C’est l’équipe qui a le plus de volume de course en Europe, qui met le plus d’intensité dans les courses. Déjà ça pour moi c’est hyper intéressant. Je ne me permettrais pas de dire que c’est un adversaire qui n’est pas sexy, au contraire. C’est un adversaire qui a des capacités de course, de transition, de la puissance, c’est une bonne équipe. Quand vous voyez le nombre de points acquis l’an dernier à partir de l’arrivée de l’entraîneur… On devra aller au CS Bruges sans tenir compte de l’atmosphère, sans tenir compte du stade mais uniquement de l’équipe. Et se dire que c’est une très bonne équipe."

Avec déjà un peu la tête tournée vers les préliminaires de la Conference League ? "On n’a pas encore du tout parlé du match européen. Ce qui est important c’est le match de demain, et après le match de demain on aura le temps de préparer le match de jeudi. Chaque match à son importance mais aujourd’hui c’est le championnat qui est le plus important."