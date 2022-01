Felice Mazzu après le partage de l’Union face à Bruges : "Il y avait la place pour gagner le match par rapport à nos occasions"

L’Union pourra s’en vouloir de ne pas avoir pris plus qu’un point lors du match nul face au FC Bruges. Si l’Union perd deux points, on pourra cependant retenir la très belle prestation des joueurs de Felice Mazzu.

Malgré le partage face au FC Bruges, Felice Mazzu était content de la performance de ses joueurs comme il l’a expliqué au micro d’Eleven Pro League : "Il y avait la place pour gagner le match par rapport aux occasions qu’on a eues. Et sans un grand Simon Mignolet on repart avec les trois points. Mais on doit être très content de nos joueurs, surtout au vu des occasions qu’on s’est créés. C’est une belle performance."

Une belle performance que l’entraîneur doit encore à ses joueurs qui ont couru cinq kilomètres de plus que les Brugeois : "Comment leur en vouloir de ne pas avoir marqué. Ils ont couru tellement et ils ont déjà tellement apporté. Rien que pour le boulot abattu, je ne peux que les féliciter. L’important, c’est de garder le 0 et d’avoir montré la mentalité qu’on a eue aujourd’hui. Et puis, quand on autant d’occasions, on risque de se faire avoir. Heureusement, Bruges n’a pas eu de situations trop dangereuses."

Avec ce 4/6 contre Genk et Bruges, l’Union aborde de la meilleure des manières son gros calendrier. "On a grandi en maturité. J’avais demandé à mon équipe de jouer avec notre philosophie. Et c’est une fierté de voir qu’une équipe comme Bruges se renforcer derrière quand elle jour contre nous. Quand on a l’occasion de jouer les grosses équipes, on veut faire mieux qu’au premier tour où on a fait 4/12. Il faut qu’on prenne encore un point, mais si on fait plus c’est encore mieux."

Justement, l’Union aura l’occasion d’augmenter son total de points ce dimanche avec la réception d’Anderlecht et avec le retour du public. Et même si Mazzu a peur au niveau de la récupération de ses joueurs, l’Union sera prête pour ce match tant attendu par toute la capitale.

"On a de la chance d’accueillir les supporters et ça doit donner de l’envie de faire encore plus à mon équipe. On termine juste tard ce jeudi et on joue tôt dimanche. On ne va pas pouvoir récupérer aussi bien que je l’aurais voulu. Mais mentalement, on sera prêts. Mes joueurs ont faim. J’espère qu’on tiendra physiquement."

Réponse ce dimanche sous le coup de 13h30.