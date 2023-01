Felice Mazzu, après le partage de Charleroi à Bruges : "On a fait une première mi-temps de rêve"

Bruges et Charleroi ont partagé ce dimanche (2-2). Chaque équipe a pris une mi-temps à son compte, le match s’est donc terminé sur un partage logique.

Les Carolos ont ultra-dominé le début de rencontre en marquant deux fois dans le premier quart d’heure. De quoi rendre très Felice Mazzu, le coach carolo, très fier : "On a fait une première mi-temps de rêve. Voir son équipe jouer comme elle l’a fait, c’est réconfortant pour un coach. J’aspire à ce qu’on continue avec cette mentalité et ce fond de jeu qu’on a eu en première période".

Le coach carolo était heureux de ce point, du côté des joueurs, les sentiments étaient plus nuancés : "On repart avec un point. Je sens les joueurs déçus et c’est normal quand vous avez la chance de mener 0-2 à Bruges. Ce que je retiens c’est une mentalité extraordinaire. Je pense qu’à 10 contre 11, on s’est encore créé des situations, on a encore continué à attaquer et pas seulement à défendre", a confié Mazzu au micro de nos confrères d'Eleven Sports.

Le tournant du match pour les Carolos c’est le penalty obtenu par Noa Lang en toute fin de première période. Un but qui a complètement changé la physionomie du match : "Mentalement le penalty de Bruges en fin de première période nous a fait mal. Je pense que si on n’avait pas pris ce but à ce moment-là, Bruges ne serait pas revenu. Les Brugeois sont revenus avec une énergie positive et ont égalisé en tout début de seconde période. La donne a changé surtout mentalement".