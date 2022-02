Felice Mazzu après la défaite de l'Union: "On n'a pas joué à notre niveau, individuellement et collectivement"

Après 10 matches sans défaite, l'Union a buté face à Saint-Trond ce dimanche (0-1). Les leaders du championnat se sont heurtés au bloc bas des Trudonnaires, sans trouver la faille. "On est tombé sur une équipe qui a joué de manière à nous faire déjouer" explique l'entraineur de l'Union Felice Mazzu. "Nous n'avons pas trouvé de solution pour leur bloc bas même si on a eu des situations mais pas assez ouvertes."

"On n'a pas joué à notre niveau, individuellement et collectivement" enchaîne Felice Mazzu. "Nous sommes une équipe où le niveau doit être à 100% à chaque match. Malheureusement cela n'a pas été le cas aujourd'hui."

"Mais il faut rester calme" explique le T1 bruxellois, qui se veut rassurant. "On a enchaîné 10 matches sans défaite. Cette défaite doit nous servir pour le futur. On doit bien comprendre qu'aujourd'hui on est attendu partout. Si on veut continuer à écrire notre histoire, on doit trouver des solutions. Aujourd'hui on ne les a pas trouvées. Tout le mérite revient à l'adversaire. On doit encore grandir."

Pour terminer, Felice Mazzu décrit l'apport de Koki Machida, débarqué au Parc Duden lors du dernier mercato. "Il est bien présent dans les duels" explique pour terminer l'ex-coach de Charleroi. "Il a un bon pied gauche. Il sait amener le jeu vers l'avant, il sait s'infiltrer. C'est un bon joueur pour le présent et l'avenir."