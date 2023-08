Felice Mazzu après la défaite au Cercle Bruges : "On ne peut pas commencer nos matches comme on l’a fait"

Charleroi s’est incliné face au Cercle Bruges 2-0. Felice Mazzu est revenu sur cette défaite alors que le Standard est le prochain adversaire des Carolos.

Il n’y a pas eu match ou presque lors de la défaite de Charleroi face au Cercle (2-0). Du moins en première mi-temps. Les Zèbres affichent un bilan d’un sur six après les deux premières rencontres. Pas de quoi inquiéter cependant Felice Mazzu, même s’il faudra une réaction de ses joueurs, comme il l’a expliqué au micro d’Eleven DAZN.

"J’ai le sentiment qu’on a gâché notre match sur notre première mi-temps. On a été quasiment inexistant dans les duels. Le Cercle méritait de mener à la mi-temps. On ne peut pas commencer nos matches comme on l’a fait en première mi-temps avec une telle pauvreté. J’en ai fait part aux joueurs qui on réagit en deuxième mi-temps. Et je vais retenir cette réaction."

Et d’ajouter : "On va analyser le match et voir quelles sont les explications. On avait demandé de l’impact physique, mais on a commencé de la mauvaise manière. En ce qui concerne le penalty du deuxième but, je ne vais pas en parler. Je respecte les décisions même si je ne suis pas d’accord. La seule chose qui nous manque aujourd’hui ce sont des points. Heureusement, mes joueurs en sont conscients. Il n’y a rien de dramatique et il faut rester calme et ne pas tirer à boulet rouge sur les joueurs. Mais on doit élever notre niveau. Et le niveau individuel et collectif en première était insuffisant. On va donc devoir travailler sur le mental. Il faut de l’envie d’aller à l’impact et de respecter le plan de jeu."

Il faudra clairement réagir rapidement. Car dimanche prochain, c’est le Standard qui se déplace à Charleroi. Les Rouches connaissent aussi un début de championnat compliqué.

"Face au Standard, je n’appréhende pas la rencontre. On doit la préparer et la commencer autrement. On est meilleur que ce qu’on a montré aujourd’hui et il faut le montrer sur le terrain et avoir une réaction la semaine prochaine", conclut Felice Mazzu.