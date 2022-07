Felice Mazzu après la défaite anderlechtoise au Cercle : "On a perdu le match en première mi-temps"

Anderlecht s'est incliné au Cercle Bruges pour cette deuxième journée de championnat. Felice Mazzu relativisait ce revers au micro d'Eleven Pro League. "On a perdu le match en première mi-temps, on a mal démarré, on s’est retrouvé à dix. Justifié ou pas ? Je ne sais pas. En deuxième mi-temps, on s’est créé les meilleurs opportunités donc j’ai félicité les joueurs pour cela. Pour les efforts produits, je trouve qu’on aurait mérité un point."

Le coach a mis le doigt sur les raisons d'un échec qui mettra quoiqu'il arrive un coup de pression sur les Mauves pour les sorties à venir. "On est rentré dans le jeu du Cercle Bruges. On avait comme priorité de jouer vers l’avant, mais on a trop souvent joué vers l’arrière, ce qui a permis à l’adversaire d’installer son pressing. On a commis des fautes qui ont directement été des cartons jaunes. A partir de là, on était plus fébriles. Trois sur six, ce n’est pas assez, j’en suis conscient mais la saison est très longue, on a du travail et les joueurs travaillent bien, je suis certain qu’on va s’améliorer."